Новости03

Постпред при ООН Небензя выразил надежду на полное освобождение ЛДНР в ближайшее время

Постпред при ООН Небензя выразил надежду на полное освобождение ЛДНР в ближайшее время
Globallookpress.com/MFA Russia

Луганская и Донецкая народные республики в ближайшем будущем будут освобождены, а цель взятия под контроль Донбасса в данный момент реализуется. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу BBC.

Дипломат также обратил внимание, что поставки западными странами тяжелого вооружения Украине являются явной эскалацией ситуации. По словам Небензи, это в очередной раз доказывает, что Запад ведет прокси-войну с Россией на украинской территории.

«Вы увидите освобождение всей [территории] Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдет. Вы спрашиваете меня, какой план [спецоперации на Украине]? Первоначальный план, целями операции, которые мы объявляли, являлись нейтралитет Украины, денацификация и демилитаризация страны. Освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется», — ответил дипломат.

Пентагон и несколько стран Европы ранее направили украинской армии дальнобойные гаубицы. Вашингтон и Лондон также заявили о планах передать Украине ракетные системы залпового огня.

Ранее Василий Небензя заявил, что РФ готова предоставить безопасный коридор для прохода торговых судов, занимающихся экспортом украинского зерна. Об этом сообщает URA.RU.

лднр небензя спецоперация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.