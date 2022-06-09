Постпред при ООН Небензя выразил надежду на полное освобождение ЛДНР в ближайшее время

«Вы увидите освобождение всей [территории] Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдет. Вы спрашиваете меня, какой план [спецоперации на Украине]? Первоначальный план, целями операции, которые мы объявляли, являлись нейтралитет Украины, денацификация и демилитаризация страны. Освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется», — ответил дипломат.