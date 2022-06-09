Постпред при ООН Небензя выразил надежду на полное освобождение ЛДНР в ближайшее время

Луганская и Донецкая народные республики в ближайшем будущем будут освобождены, а цель взятия под контроль Донбасса в данный момент реализуется. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу BBC.
Дипломат также обратил внимание, что поставки западными странами тяжелого вооружения Украине являются явной эскалацией ситуации. По словам Небензи, это в очередной раз доказывает, что Запад ведет прокси-войну с Россией на украинской территории.
«Вы увидите освобождение всей [территории] Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдет. Вы спрашиваете меня, какой план [спецоперации на Украине]? Первоначальный план, целями операции, которые мы объявляли, являлись нейтралитет Украины, денацификация и демилитаризация страны. Освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется», — ответил дипломат.
Пентагон и несколько стран Европы ранее направили украинской армии дальнобойные гаубицы. Вашингтон и Лондон также заявили о планах передать Украине ракетные системы залпового огня.
Ранее Василий Небензя заявил, что РФ готова предоставить безопасный коридор для прохода торговых судов, занимающихся экспортом украинского зерна. Об этом сообщает URA.RU.