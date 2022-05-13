Постпред Чижов посоветовал НАТО отказаться от планов размещения ядерного оружия на Украине

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Москва призывает НАТО не размещать ядерное оружие на Украине, так как это может привести к катастрофическим последствиям. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Дипломат напомнил, что Россия ставит ядерные ракеты только на территории своей страны. Того же постпред пожелал и США.
«Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет», — сказал Чижов.
Недавно зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность из-за накачивания Украины оружием. По его словам, эти действия могут привести к прямому столкновению НАТО и РФ.
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