Финский журналист Кости Хейсканен в эфире пресс-конференции медиацентра «Патриот» рассказал, что жители Финляндии начинают постепенно осознавать, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно всех обманывает.
Хейсканен заявил, что местные власти в Финляндии стоят за разжиганием и повсеместным распространением русофобской риторики в средствах массовой информации. Тем не менее значительная часть финнов начинает понимать, что вся западная помощь Украине проходит мимо украинских военных.
«К счастью, сейчас люди уже стали понимать, что Зеленский все время всех обманывает. Деньги куда-то уходят. Бедные военные одну картошку в день съедают», — рассказал Хейсканен.
Постепенно, мелкими «крупицами», жители Финляндии начинают узнавать правду о действиях Киева, отметил финский журналист. Впрочем, за его трезвую оценку ситуации Хейсканан подвергся критике на родине: ему угрожали расправой, против него создавались петиции с требованием лишить его свободы.