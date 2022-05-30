«Постоянно всех обманывает»: финский журналист Хейсканен откровенно высказался о Зеленском

Хейсканен заявил, что местные власти в Финляндии стоят за разжиганием и повсеместным распространением русофобской риторики в средствах массовой информации. Тем не менее значительная часть финнов начинает понимать, что вся западная помощь Украине проходит мимо украинских военных.