Постоянно действующая группировка космических аппаратов гидрометеорологического и океанографического назначения появится в России к 2025 году

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий, предполагающий создание постоянно действующую группировку космических аппаратов гидрометеорологического и океанографического назначения до 2025 года.

«Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2022-2025 годы по реализации основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года», – говорится в распоряжении за подписью главы кабмина.

В соответствии с планом мероприятий, в России до 2025 года предполагается создать и обеспечить функционирование постоянно действующей группировки космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического назначения (аппараты типа «Метеор», «Электро», «Арктика», «Океан», «Ионосфера», «Зонд») и аппаратов мониторинга окружающей среды (типа «Канопус», «Pecypc», «Кондор»).