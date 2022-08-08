Посторонись, Geely! Производитель электромобилей Nio тоже будет делать смартфоны

Компания Nio, которая известна в Китае своими электромобилями, намерена осваивать новый рынок. Там планируют разрабатывать и выпускать смартфоны.





4 августа производитель зарегистрировал подразделение Nio Mobile Technologies Co Ltd со стартовым капиталом в 100 миллионов долларов. Штаб-квартира подразделения находится в Шанхае, а в число соучредителей вошёл президент Nio Цинь Лихонг. По данным СМИ, компания готовит первый смартфон в 2023 году, при этом он будет дешевле, чем iPhone. Ожидается, что смартфоны будут выходить раз в год.

Помимо смартфонов, новая компания займётся продажей мобильных устройств, носимой электроники, аппаратных решений для искусственного интеллекта и устройств связи. Также там будут разрабатывать ПО.

К слову, ранее китайский производитель автомобилей Geely приобрёл Meizu, чтобы тоже выйти на рынок мобильной электроники.