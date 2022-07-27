Постникова рассказала, как она познакомилась с женатым Бероевым

«Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах, и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои втайне от всех целуются на кухне», — рассказала звезда «Войны семей» в интервью kp.ru.