Постникова рассказала, как она познакомилась с женатым Бероевым

Российская актриса Арина Постникова рассказала, что она познакомилась с коллегой по сериалу, женатым киноактером Егором Бероевым, во время съемки сцены с поцелуем.
«Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах, и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои втайне от всех целуются на кухне», — рассказала звезда «Войны семей» в интервью kp.ru.
Артистка подчеркнула, что при работе в кино для нее особенно важно максимально раскрыть своих героинь, поэтому она совершенно не против постельных сцен, передает RT.