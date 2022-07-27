Новости0

Постникова рассказала, как она познакомилась с женатым Бероевым

Постникова рассказала, как она познакомилась с женатым Бероевым
кадр из фильма «Ищейка-6»

Российская актриса Арина Постникова рассказала, что она познакомилась с коллегой по сериалу, женатым киноактером Егором Бероевым, во время съемки сцены с поцелуем.

«Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах, и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои втайне от всех целуются на кухне», — рассказала звезда «Войны семей» в интервью kp.ru.

Артистка подчеркнула, что при работе в кино для нее особенно важно максимально раскрыть своих героинь, поэтому она совершенно не против постельных сцен, передает RT.

бероев постникова сериал
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.