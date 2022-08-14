Поставщики опасаются низкого спроса на iPhone 14, но в Apple настроены оптимистично

В грядущей серии iPhone 14 компания Apple готовит ряд изменений. В ней уже не будет модели mini, зато появится версия Max, обещаны два разных варианта процессоров и экранов, а также другие различия. И потому поставщики опасаются, что это может отпугнуть пользователей, что приведёт к низким продажам новинки.





По данным источников в цепочке поставок, партнёры Apple не уверены в спросе на предстоящие смартфоны. Помимо опасений, связанных со слишком революционными изменениями в новой серии, поставщиков тревожит возможная глобальная инфляция. При этом в Купертино уверены, что смогут продать запланированное число устройств, там даже попросили увеличить поставки компонентов на 5%. В планах Apple — продать не менее 95 миллионов готовых устройств.

Помимо этого, пессимизм поставщиков подогревает возможное повышение цен на смартфоны, это касается iPhone 14 Pro и Pro Max. А вот базовые версии, скорее всего, будут доступны по той же цене, что и 13-я линейка.

Как ожидается, минимальный объём памяти на iPhone 14 составит 128 ГБ, а цены стартуют с 800 долларов. Презентация новых устройств ожидается в сентябре.