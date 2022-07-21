поставки складных смартфонов взлетели на 300%, на Galaxy Z Flip3 приходится 70% продаж

Как сообщает Android Central, глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh) заявил, что в прошлом году Samsung поставила на рынок почти 10 миллионов телефонов со складными экранами, на 300% больше, чем годом ранее.

Тэ Мун Ро добавил, что среди этих 10 миллионов телефонов поставки Galaxy Z Flip3 составили 70%, что превысило внутренние ожидания компании. В Samsung считают, что с появлением сгибающихся смартфонов нового поколения спрос на такие устройства будет продолжать расти.





Мы увидели возможность не только разработать новую форму, но и создать новые впечатления, которые никогда раньше не были возможны со смартфоном. Преодолев множество технологических препятствий, мы успешно представили первый в мире складной смартфон в 2019 году и с тех пор изменили будущее нашей отрасли.

Тэ Мун Ро

10 августа Samsung проведет конференцию, на которой будут представлены Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, а также другие новые продукты.

Кстати, их можно заказать со скидкой до 200 долларов.