Поставка в Россию компонентов для сборки фургонов Ford и авто Mazda остановлена

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Компания «Соллерс Авто» в своем отчете сообщила об остановке поставок автокомпонентов на заводы по производству фургонов Ford и моделей Mazda в России. Однако она ведет переговоры о возобновлении поставок.





«В результате изменений геополитической ситуации возникают сложности с поставками импортных компонентов, а также угрозы кибератак. В связи с этим приостановлены поставки комплектующих на совместные предприятия «Соллерс Форд» и «Мазда Соллерс». В настоящий момент идут переговоры о возобновлении поставок», — сообщает «Соллерс Авто».

В компании уведомили, что не считают международный экономический прессинг на РФ причиной сворачивания бизнес-активности в России, поскольку «Соллерс Авто» ориентирована на домашний рынок.

Чистая прибыль Sollers по МСФО за прошлый год составила 2,43 млрд рублей, годом ранее компания получила убыток в 2,13 млрд рублей. Оборот компании вырос до 91,71 млрд рублей (+39%).

«Рост выручки обеспечил устойчивый спрос на автомобили Ford Transit и увеличение объемов продаж СП «Соллерс Форд», контролирующим акционером которого выступает «Соллерс Авто», — говорится в отчете Sollers.