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    «Постараемся помочь кому сможем»: два одессита привезли гумпомощь для жителей Херсонской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Постараемся помочь кому сможем»: два одессита привезли гумпомощь для жителей Херсонской области

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    Два одессита из Республики Крым решили помочь украинцам. Сергей
    и его товарищ привезли гуманитарную помощь в Херсонскую область.

    «Мы сейчас из Крыма везем гуманитарку в Херсонскую область. Можно
    сказать, что это знаковое событие: одесский Антимайдан поддерживает специальную военную операцию. Сейчас постараемся помочь кому сможем», — рассказал Сергей.

    На подъезде к пограничному пункту с Украиной мужчины увидели мотки колючей
    проволоки, разбитые дороги, бетонные ограждения и брошенные машины.
    Необходимые товары мужчины раздали в нескольких поселках с абсолютно пустыми
    улицами.

    «У нас тут мешки с сахаром, туалетная бумага, мука. Продукты
    первой необходимости, потому что в магазинах ничего нет, топлива нет, логистики
    нет», — пояснил Сергей.    

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