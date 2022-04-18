«Постараемся помочь кому сможем»: два одессита привезли гумпомощь для жителей Херсонской области

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Два одессита из Республики Крым решили помочь украинцам. Сергей
и его товарищ привезли гуманитарную помощь в Херсонскую область.
«Мы сейчас из Крыма везем гуманитарку в Херсонскую область. Можно
сказать, что это знаковое событие: одесский Антимайдан поддерживает специальную военную операцию. Сейчас постараемся помочь кому сможем», — рассказал Сергей.
На подъезде к пограничному пункту с Украиной мужчины увидели мотки колючей
проволоки, разбитые дороги, бетонные ограждения и брошенные машины.
Необходимые товары мужчины раздали в нескольких поселках с абсолютно пустыми
улицами.
«У нас тут мешки с сахаром, туалетная бумага, мука. Продукты
первой необходимости, потому что в магазинах ничего нет, топлива нет, логистики
нет», — пояснил Сергей.