Постановку «Эйнштейн и Маргарита» показали в Театре Пушкина на условиях аренды сцены

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина сообщил, что прошедшая постановка режиссера Александра Марина не входит в постоянный репертуар учреждения культуры.
На сцене Театра имени А.С. Пушкина 12 и 13 июня был показан спектакль режиссера Марина «Эйнштейн и Маргарита». Главные роли в нем исполнили актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. На сайте появилась уточняющая информация о постановке.
«Обращаем ваше внимание, что Театр имени Пушкина только предоставил арендную площадку организатору данного мероприятия, компании Moscow Show», — говорится в сообщении.
Серебряков уехал в Канаду еще в 2012 году. Находясь за границей, актер раскритиковал действия Москвы после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Однако это не помешало ему вновь выйти на российскую сцену.