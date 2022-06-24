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Постановку «Эйнштейн и Маргарита» показали в Театре Пушкина на условиях аренды сцены

Постановку «Эйнштейн и Маргарита» показали в Театре Пушкина на условиях аренды сцены
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина сообщил, что прошедшая постановка режиссера Александра Марина не входит в постоянный репертуар учреждения культуры.

На сцене Театра имени А.С. Пушкина 12 и 13 июня был показан спектакль режиссера Марина «Эйнштейн и Маргарита». Главные роли в нем исполнили актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. На сайте появилась уточняющая информация о постановке.

«Обращаем ваше внимание, что Театр имени Пушкина только предоставил арендную площадку организатору данного мероприятия, компании Moscow Show», — говорится в сообщении.

Серебряков уехал в Канаду еще в 2012 году. Находясь за границей, актер раскритиковал действия Москвы после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Однако это не помешало ему вновь выйти на российскую сцену.

Донбасс критика серебряков спектакль спецоперация театр пушкина Украина
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