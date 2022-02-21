Посольство США призвало сограждан покинуть Россию из-за возможных «терактов»

Американцам рекомендовано покинуть Россию в ближайшее время из-за возможных «терактов». Такое предупреждение появилось на сайте посольства США в Москве.

Рекомендации о срочной «эвакуации» дипломаты обосновали возможными «террористическими актами», которые якобы «в ближайшее время» могут произойти в России. Каких-либо доказательств и аргументов этих заявлений не приводится, в качестве источников информации посольство использовало неназванные источники.

Вооруженные нападения якобы ожидаются в торговых центрах, метро и железнодорожных станциях на территории Москвы и Петербурга. В список опасных вошли и районы, соседствующие с Украиной.

Западные СМИ и политики в последнее время активно нагнетают обстановку вокруг России и Украины, запугивая не только своих сограждан, но и россиян. Вместе с этим иностранные представители игнорируют события в Донбассе, территория которого ежедневно подвергается обстрелам украинских военных.

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