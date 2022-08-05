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Посольство России в США высказалось о докладе Amnesty International про преступления ВСУ

Посольство России в США высказалось о докладе Amnesty International про преступления ВСУ
Федеральное агентство новостей

Доклад правозащитной организации Amnesty International о преступлениях ВСУ доказывает, что правду замалчивать все сложнее. Об этом заявило посольство России в США.

Ранее был опубликован доклад правозащитной организации. Согласно ему, ВСУ систематически совершают военные преступления и размещают вооружения в школах и больницах.

«Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее», — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты надеются, что доказательства правозащитников помогут гражданам США сделать правильные выводы. Однако Вашингтон продолжает свои попытки всячески исказить истину при помощи встречных заявлений.

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