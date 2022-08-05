Российские дипломаты надеются, что доказательства правозащитников помогут гражданам США сделать правильные выводы. Однако Вашингтон продолжает свои попытки всячески исказить истину при помощи встречных заявлений.

«Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее», — говорится в заявлении посольства.

Ранее был опубликован доклад правозащитной организации. Согласно ему, ВСУ систематически совершают военные преступления и размещают вооружения в школах и больницах.

Доклад правозащитной организации Amnesty International о преступлениях ВСУ доказывает, что правду замалчивать все сложнее. Об этом заявило посольство России в США.