Посольство России в США считает абсурдными новые санкции Вашингтона

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Соединенные Штаты находятся в состоянии отчаяния от неспособности подчинить
Россию своей воле. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Недавно американская сторона ввела ограничения против 635
россиян за якобы «подавление инакомыслия и угрозу целостности Украины».
«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции
приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии
Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», – сказано в
заявлении посольства в Telegram.
В дипмиссии отметили, что ограничительные меры со стороны
Вашингтона напоминают «сборную солянку». При этом дипломаты призвали
американские власти обратить внимание, что антироссийские санкции наносят
значительный ущерб самим США.
Телеканал RT ранее
информировал, что посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон решить, кем
он видят для себя Москву. По его словам, стороны должны быть партнерами.