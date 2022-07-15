Посольство России в США емко ответило на обвинения в применении биологического оружия

Американские СМИ намеренно распространяют ложную информацию о якобы применении российскими военнослужащими биологического оружия. Такое заявление появилось в официальном Telegram-канале посольства РФ в США.
При этом представители дипмиссии напомнили, что в прошлом этим отличился именно Вашингтон, а не Москва.
«Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады», — уточнили в посольстве.
Дипломаты предложили вспомнить доклад армии США о разработках химического оружия во время корейской войны 1950—1953 гг. Тогда американские военные не только закупили большое количество боеприпасов, но и проводили испытания на полигоне в Канаде.
Что касается Украины, то в ходе спецоперации по защите Донбасса стало известно о создании на ее территории лабораторий по изучению опасных вирусов. По данным российского посольства, подрядчики Пентагона публиковали отчеты о реализации соответствующих проектов.
«Сравнительный анализ программ США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности подходов Вашингтона к наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей», — заключили дипломаты.
Ранее капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о работе солдат НАТО на территории Украины. По его словам, вместо официально заявленного обучения бойцов ВСУ американцы и англичане принимают участие в боевых действиях. Именно они стреляют из реактивных систем залпового огня HIMARS.