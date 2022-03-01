Посольство России в Нидерландах: проживающие в стране соотечественники получают угрозы

Жители и гости Нидерландов адресуют угрозы находящимся на территории страны россиянам. Такую информацию озвучили в посольстве России в Гааге.

Официальное представительство РФ в Нидерландах информирует, что соотечественники получают угрозы, в том числе, связанные с нарушением права на физическую неприкосновенность. Такое поведение местных жителей обусловлено специальной операцией Москвы на украинской территории.

Российская сторона утром 24 февраля начала выполнять мероприятия по защите населения Донбасса и демилитаризации страны. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что гражданские объекты в ходе этого процесса не пострадают.

загрузка...