Посольство России в Нидерландах: проживающие в стране соотечественники получают угрозы

Посольство России в Нидерландах: проживающие в стране соотечественники получают угрозы Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Жители и гости Нидерландов адресуют угрозы находящимся на территории страны россиянам. Такую информацию озвучили в посольстве России в Гааге.

Официальное представительство РФ в Нидерландах информирует, что соотечественники получают угрозы, в том числе, связанные с нарушением права на физическую неприкосновенность. Такое поведение местных жителей обусловлено специальной операцией Москвы на украинской территории.

Российская сторона утром 24 февраля начала выполнять мероприятия по защите населения Донбасса и демилитаризации страны. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что гражданские объекты в ходе этого процесса не пострадают.

 
загрузка...
 
Донбасс нидерланды Россия
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru