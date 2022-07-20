Посольство России упрекнуло США в стремлении «раскочегарить» украинский кризис

Инсинуации о «захвате» освобожденных украинских территорий свидетельствуют о желании США «раскочегаривать» конфликт как можно дольше. К такому выводу пришло российское посольство в Вашингтоне.
Российская армия возвращает мир на освобожденные территории, создавая там условия для нормальной жизни, напомнили дипломаты. В связи с этим заявления Запада о «захватническом» характере спецоперации не соответствуют действительности.
«Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности… Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона “раскочегаривать” конфликт как можно дольше», — говорится в сообщении.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что целью войск являются исключительно военные объекты страны, удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению со стороны ВС РФ не наносятся.