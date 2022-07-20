Посольство России упрекнуло США в стремлении «раскочегарить» украинский кризис

«Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности… Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона “раскочегаривать” конфликт как можно дольше», — говорится в сообщении.