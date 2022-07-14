Посольство России: США намерены вытеснить Россию из торговли продовольствием

США стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Дипмиссия отмечает, что обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Ответственность лежит на Украине, которая заминировала черноморскую акваторию.
«Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — говорится в сообщении ведомства.
Вашингтон с этой целью использует нелегитимные односторонние санкции, призванные заблокировать торгово-экономическое связи России. Это ведет к тому, что государства-импортеры испытывают значительные сложности, отметили в посольстве.