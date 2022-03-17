Посольство России призвало США объективно рассказывать о событиях на Украине

В дипмиссии подчеркнули,

что Москва отвергает все обвинения, которые были высказаны в американской

прессе. Минобороны РФ констатировало, что днем 16 марта никаких задач,

связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, не было.