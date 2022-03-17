Посольство России призвало США объективно рассказывать о событиях на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Утверждения в прессе США о причастности ВС РФ к удару по драматическому театру в Мариуполе — пример дезинформационной кампании,
направленной против России, заявило российское посольство в Вашингтоне в своем Telegram-канале.
В дипмиссии подчеркнули,
что Москва отвергает все обвинения, которые были высказаны в американской
прессе. Минобороны РФ констатировало, что днем 16 марта никаких задач,
связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, не было.
«Призываем прекратить
вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», – призвали российские дипломаты.
Министерство обороны
России опровергло обвинения Киева в нанесении удара по зданию драмтеатра в
Мариуполе. В ведомстве подчеркнули, что у российской авиации не было поставлено
задач на это время. МО указало, что боевики националистического батальона «Азов»
взорвали заминированное здание театра.