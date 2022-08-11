Посольство России потребовало извинений от главной газеты Исландии за оскорбление флага

Публикация газеты содержала в себе фотографию, где неизвестный наступил на флаг Российской Федерации, подписанную как «новое применение флага украинцами». Размещение этого снимка в главном печатном издании Исландии расценили как показательное неуважение к Российской Федерации и ее символике, заявили в посольстве.