Посольство России потребовало извинений от главной газеты Исландии за оскорбление флага

Дипломатическое представительство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландского издания «Фреттбладид» за неуважение к российскому флагу. Об этом сообщает РИА Новости.
Публикация газеты содержала в себе фотографию, где неизвестный наступил на флаг Российской Федерации, подписанную как «новое применение флага украинцами». Размещение этого снимка в главном печатном издании Исландии расценили как показательное неуважение к Российской Федерации и ее символике, заявили в посольстве.
Дипломаты уведомили руководство газеты, что могут воспользоваться статьей 95 УК Исландии, согласно которой публичное оскорбление государственных символов может привести к лишению свободы.
Ранее портал RT сообщал о том, что посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что преступления киевских властей против своего народа давно пора показать международному сообществу.