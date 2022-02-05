Посольство России назвало статью Bild о плане Москвы против Киева "смесью спекуляций и слухов"

Посольство России назвало статью Bild о плане Москвы против Киева "смесью спекуляций и слухов" Новости
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Посольство РФ в Германии раскритиковало статью немецкого издания Bild о плане “вторжения” на Украину.

В публикации говорится о якобы официальном плане Москвы осуществить нападение на Киев. Российское диппредставительство в ФРГ отказалось давать развернутый комментарий по материалу Bild, однако назвало его «странной смесью спекуляций и слухов».

Ранее стало известно, что статью о "вторжении" РФ на Украину опубликовало американское агентство Bloomberg. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что агрессивные заявления Запада становятся очень опасными, передает RT. В свою очередь, представители зарубежного СМИ признали, что допустили ошибку.

 
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