Посольство России назвало дезинформацией заявление США об изъятии паспортов на Украине

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва якобы насильно забирает у украинцев паспорта и выдает российские документы.

«Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Новое высказывание американских политиков – это очередная попытка Вашингтона очернить Россию. В посольстве считают, что распространение дезинформации связано с недовольством США успехами спецоперации на Украине.

Посольство России в Вашингтоне считает, что заявление США о насильственном изъятии украинских паспортов является «низкокачественной западной дезинформацией».