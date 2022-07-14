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Посольство России назвало дезинформацией заявление США об изъятии паспортов на Украине

Посольство России назвало дезинформацией заявление США об изъятии паспортов на Украине
globallookpress/Annette Riedl/dpa

Посольство России в Вашингтоне считает, что заявление США о насильственном изъятии украинских паспортов является «низкокачественной западной дезинформацией».

Новое высказывание американских политиков – это очередная попытка Вашингтона очернить Россию. В посольстве считают, что распространение дезинформации связано с недовольством США успехами спецоперации на Украине.

«Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва якобы насильно забирает у украинцев паспорта и выдает российские документы.

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