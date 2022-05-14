Посольство России: на памятник красноармейцам в Словакии вандалы нанесли неонацистский знак

Диппредставительство отмечает, что российская сторона глубоко возмущена кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны. На него был нанесен Вольфсангель — знак украинской националистической группировки «Азов»* (против его членов в России возбуждены уголовные дела), уличенной в многочисленных преступлениях против мирных жителей Донбасса.