Посольство РФ в Лондоне оценило претензии украинского дипломата на имущество СССР

Российское посольство в Великобритании опубликовало ответ украинскому дипломату Вадиму Пристайко, требовавшему вернуть Киеву часть зарубежного имущества СССР.
Суть претензии безосновательна, поскольку после распада Союза Россия взяла ответственность за советские долги, которые полностью погасила, цитирует сообщение «ПолитРоссия».
«Россия взяла на себя ответственность за все советские долги и полностью погасила их, что составляет значительную даже по стандартам 1994 года сумму в 110 миллиардов долларов США. Все другие бывшие советские республики, включая Украину, оставили Советский Союз без бремени внешних долгов», – напомнили в посольстве РФ.
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал слова украинского посла в Великобритании Пристайко. Подробности передает RT.