Посольство РФ в Лондоне оценило претензии украинского дипломата на имущество СССР

«Россия взяла на себя ответственность за все советские долги и полностью погасила их, что составляет значительную даже по стандартам 1994 года сумму в 110 миллиардов долларов США. Все другие бывшие советские республики, включая Украину, оставили Советский Союз без бремени внешних долгов», – напомнили в посольстве РФ.