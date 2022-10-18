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Посольство РФ в Ереване заверило в дружелюбном отношении армян к россиянам

Посольство РФ в Ереване заверило в дружелюбном отношении армян к россиянам
Global Look Press | Gilles Bader/Keystone Press Agency

Отношение армян к россиянам, перебравшимся в страну с конца февраля, описали сотрудники посольства РФ в Ереване.

Дипломаты отметили, что к гражданам России в Армении относятся дружелюбно. Каких-либо проявлений агрессии к россиянам, в том числе на этнической почве, зафиксировано не было, поделились послы в комментарии газете «Известия».

«Следует отметить, что в отличие от ряда стран, включая соседнюю Грузию, в Армении к россиянам относились и продолжают относиться дружелюбно, с теплотой, присущей братским народам», — подчеркнули в дипмиссии.

Армения также остается одним из наиболее популярных направлений у российских путешественников. С января по август 2022 года из более чем миллиона прибывших в страну туристов 45% пришлось на граждан РФ.

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