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Посольство РФ в Белграде: Асламова освобождена косовскими силовиками и находится в Сербии

Посольство РФ в Белграде: Асламова освобождена косовскими силовиками и находится в Сербии
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Задержанная ночью при попытке попасть в Косово российская журналистка Дарья Асламова находится в безопасности. Об этом сообщили в посольстве РФ в Белграде.

По данным диппредставительства, специальный корреспондент «Комсомольской правды» обвинялась косовскими силовиками в шпионаже.

«Под надуманными предлогами косовары не пропустили Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в “работе на российские спецслужбы”, удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи», уточнили в посольстве.

К утру представителя СМИ отпустили. Сейчас Асламова находится на территории центральной Сербии.

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