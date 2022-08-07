Посольство РФ в Белграде: Асламова освобождена косовскими силовиками и находится в Сербии

«Под надуманными предлогами косовары не пропустили Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в “работе на российские спецслужбы”, удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи», — уточнили в посольстве.