Посольство РФ перенаправило обращения Лондона по британским наемникам в ДНР

Британские власти обращались к посольству России в Лондоне по поводу осужденных в ДНР на смертную казнь британских наемников, но были перенаправлены в Донецк. Об этом сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, Лондон не обсуждает этот вопрос. Однако Великобритания пыталась возложить ответственность за судьбу наемников на Россию, заявил в эфире «России-24» Келин
«Практически ничего на этот счет нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», – сказал посол, отметив, что диалог на этом завершился.
Келин уточнил, что в СМИ пишут о британских наемниках, и за их судьбы волнуются. Но правительство Великобритании на данный момент пытается вести диалог по этому поводу с Киевом.
Ранее следователи ДНР предъявили обвинение сдавшемуся в плен на «Азовстали» наемнику из Швеции, сообщает «360». Иностранца обвинили в ведении боевых действий на стороне украинских вооруженных формирований.