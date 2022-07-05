Посольство РФ перенаправило обращения Лондона по британским наемникам в ДНР

«Практически ничего на этот счет нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», – сказал посол, отметив, что диалог на этом завершился.