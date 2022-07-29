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Посольство РФ известной поговоркой ответило на обвинения США в продовольственном кризисе

Посольство РФ известной поговоркой ответило на обвинения США в продовольственном кризисе
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Американское руководство не должно перекладывать с больной головы на здоровую вопросы продовольственного кризиса. Соответствующее заявление сделало посольство России в США.

Дипломаты вспомнили известную русскую поговорку в ответ на обвинения американских конгрессменов в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. По их словам, министр распространяет дезинформацию о непричастности России к продовольственному кризису.

«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», — отметили в посольстве.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки.

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