Американское руководство не должно перекладывать с больной головы на здоровую вопросы продовольственного кризиса. Соответствующее заявление сделало посольство России в США.
Дипломаты вспомнили известную русскую поговорку в ответ на обвинения американских конгрессменов в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. По их словам, министр распространяет дезинформацию о непричастности России к продовольственному кризису.
«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», — отметили в посольстве.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки.