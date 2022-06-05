Посольство Мексики в Москве прокомментировало отказ в визах для россиян на украинском языке

Посольство Мексики в России отреагировало на ситуацию с отказом в выдаче виз гражданам РФ и появляющийся при этом текст на украинском языке.
Мехико работает над решением возникшей проблемы. Сайт для получения виз принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям, рассказали ТАСС в мексиканском диппредставительстве в РФ.
«Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы», — добавили дипломаты.
В Сети ранее появилась информация, согласно которой россияне не могут получить визу для поездки в Мексику. Текст с отказом написан на украинском языке. При этом он появляется, как только пользователь указывает данные о наличии российского гражданства.