Посольства ЛДНР могут открыться в Москве в ближайшие месяцы

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Открыть посольства Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в Москве планируется в ближайшее время. Возможно, это произойдет в течение одного–двух месяцев, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с республиками Донбасса. За день до этого российский президент Владимир Путин признал независимость ЛДНР.
«Будем стараться, чтобы (было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — уточнил дипломатический источник агентства.
Республики Донбасса с 2014 года подвергаются обстрелам со стороны Киева. Из-за этого Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
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