Посол Венгрии в ФРГ Дьеркеш жестко прошелся по Киеву за нотации по поводу отношений с Россией

Будапешт намерен и дальше взаимодействовать с Москвой в различных отраслях. Об этом заявил венгерский посол в Берлине Петер Дьеркеш в интервью Die Welt.
Дипломат отметил, что Венгрия больше остальных стран находится в зависимости от российского энергосырья, поэтому она не собирается слушать возмущения Киева. Он жестко прошелся по украинским властям за нотации по поводу отношений с Россией.
«Никто не должен читать Венгрии нотации о ее отношениях с Россией. Будапешт больше других зависит от российского сырья. Радикальных санкций у нас не будет», — подчеркнул посол.
Ранее стало известно, что Венгрия предложила Киеву вывозить продовольствие через свои земли. Об этом пишет RT.