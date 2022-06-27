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Посол Венгрии в ФРГ Дьеркеш жестко прошелся по Киеву за нотации по поводу отношений с Россией

Посол Венгрии в ФРГ Дьеркеш жестко прошелся по Киеву за нотации по поводу отношений с Россией
pxhere.com

Будапешт намерен и дальше взаимодействовать с Москвой в различных отраслях. Об этом заявил венгерский посол в Берлине Петер Дьеркеш в интервью Die Welt.

Дипломат отметил, что Венгрия больше остальных стран находится в зависимости от российского энергосырья, поэтому она не собирается слушать возмущения Киева. Он жестко прошелся по украинским властям за нотации по поводу отношений с Россией.

«Никто не должен читать Венгрии нотации о ее отношениях с Россией. Будапешт больше других зависит от российского сырья. Радикальных санкций у нас не будет», — подчеркнул посол.

Ранее стало известно, что Венгрия предложила Киеву вывозить продовольствие через свои земли. Об этом пишет RT.

будапешт венгрия Киев санкции Украина
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