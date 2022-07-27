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Посол в Турции Ерхов сообщил о гибели 50 российских туристов в стране с начала года

Посол в Турции Ерхов сообщил о гибели 50 российских туристов в стране с начала года
unsplash.com

Данные о количество умерших в Турции российских туристах озвучил посол РФ в республике Алексей Ерхов.

По его словам, с начала 2022 года на территории этой страны скончались 50 отдыхающих из России. Основными причинами смерти граждан называют ДПТ, утопления и обострения хронических недугов, в частности, заболеваний сердца и сосудов.

Дипломат добавил, что в последний месяц также «наметилась, казалось, забытая тенденция». Среди российских туристов вновь стали выявлять случаи заражения коронавирусом.

алексей ерхов Россия туристы Турция
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