Посол Украины Юраш сообщил о желании Киева принять у себя папу римского Франциска

Киевская власть надеется, что понтифик приедет на Украину до его поездки в Казахстан. Известно, что Франциск уже говорил о своем желании совершить официальный визит в Киев, когда был в Канаде. Однако в Ватикане подчеркнули, что решение о поездке на украинскую территорию будет приниматься в зависимости от состояния здоровья священнослужителя.