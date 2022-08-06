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Посол Украины Юраш сообщил о желании Киева принять у себя папу римского Франциска

Посол Украины Юраш сообщил о желании Киева принять у себя папу римского Франциска
Global look press/Wiese

Киев изъявил желание принять у себя папу римского Франциска. Об этом рассказал украинский посол в Ватикане Андрей Юраш.

Киевская власть надеется, что понтифик приедет на Украину до его поездки в Казахстан. Известно, что Франциск уже говорил о своем желании совершить официальный визит в Киев, когда был в Канаде. Однако в Ватикане подчеркнули, что решение о поездке на украинскую территорию будет приниматься в зависимости от состояния здоровья священнослужителя.

Стоит напомнить, что у папы римского пока запланирован визит в Казахстане. Там понтифик намерен принять участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

ватикан Киев папа римский Украина франциск
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