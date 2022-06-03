Посол Украины Погорельцев пожаловался на «недостаточные» поставки оружия из Испании

Ранее президент США Джо Байден сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи, который включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Мы благодарны, но не можем сказать, что удовлетворены», — констатировал Погорельцев.

По словам дипломата, переданных ВСУ 200 тонн вооружения и боеприпасов хватит лишь «на два часа реального боя».

Украина разочарована оказанной военной помощью со стороны Испании. Об этом сообщил украинский посол Сергей Погорельцев.