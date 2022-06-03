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Посол Украины Погорельцев пожаловался на «недостаточные» поставки оружия из Испании

Посол Украины Погорельцев пожаловался на «недостаточные» поставки оружия из Испании
Федеральное агентство новостей

Украина разочарована оказанной военной помощью со стороны Испании. Об этом сообщил украинский посол Сергей Погорельцев.

По словам дипломата, переданных ВСУ 200 тонн вооружения и боеприпасов хватит лишь «на два часа реального боя».

«Мы благодарны, но не можем сказать, что удовлетворены», — констатировал Погорельцев.

Посол призвал власти Испании передать Вооруженным силам Украины минометы, артиллерийские орудия и танки.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи, который включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS.

Вооружение испания Украина
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