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Посол Украины обрушился с критикой на лидера Pink Floyd после слов о спецоперации России

Посол Украины обрушился с критикой на лидера Pink Floyd после слов о спецоперации России
globallookpress/Diego Baravelli

Александр Щерба, посол Украины в Австрии, эмоциональной отреагировал на слова основатели группы Pink Floyd Роджера Уотерса, выразившего свое мнение об спецоперации России.

Дипломат обратился к музыканту, оскорбив его.

«Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?», — написал от в Twitter.

Речь идет о недавнем интервью лидера Pink Floyd для CNN, в котором он высказался об украинском кризисе. Музыкант обвинил Байдена в желании затянуть конфликт и подчеркнул, что спецоперация стала резонным ответом на продвижение НАТО к границам России.

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