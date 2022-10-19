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Посол Украины не смог сдержать разочарование действиями министра обороны Израиля

Посол Украины не смог сдержать разочарование действиями министра обороны Израиля
Global Look Press | Michaela Rihova/CTK

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук резко раскритиковал министра обороны Израиля Бени Ганца. Израильская сторона без объяснений отменила телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, что возмутило Корнийчука.

«Глубоко разочарован израильтянами, после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится», — сказал посол.

Корнийчук отметил, что после инцидента не считает нужным дальнейшие контакты Резникова с Ганцем.

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RusNewsToday24
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