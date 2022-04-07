Посол Украины Мельник: Киев не требовал от Берлина скрывать сведения о поставках оружия

Ранее министр обороны страны Кристина Ламбрехт заявила, что

украинские власти попросили Германию не распространять информацию о поставках

оружия. По ее словам, Киев хотел, чтобы «противник не знал, что есть в наличии,

а чего нет». Однако Мельник опроверг данные сведения.