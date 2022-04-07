Посол Украины Мельник: Киев не требовал от Берлина скрывать сведения о поставках оружия

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Правительство Украины не просило Германию сохранять
секретность в вопросах поставок вооружений. Такое заявление сделал посол Киева
в Берлине Андрей Мельник.
Ранее министр обороны страны Кристина Ламбрехт заявила, что
украинские власти попросили Германию не распространять информацию о поставках
оружия. По ее словам, Киев хотел, чтобы «противник не знал, что есть в наличии,
а чего нет». Однако Мельник опроверг данные сведения.
«Нет, это не так. Такова линия, которую выбрала министр», —
заявил посол.
Мельник добавил, что в настоящий момент, «к сожалению, нет
открытого диалога» касательно необходимого Украине вооружения. По словам
дипломата, поставки идут «очень тяжело».
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