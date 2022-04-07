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    Посол Украины Мельник: Киев не требовал от Берлина скрывать сведения о поставках оружия

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Правительство Украины не просило Германию сохранять
    секретность в вопросах поставок вооружений. Такое заявление сделал посол Киева
    в Берлине Андрей Мельник.

    Ранее министр обороны страны Кристина Ламбрехт заявила, что
    украинские власти попросили Германию не распространять информацию о поставках
    оружия. По ее словам, Киев хотел, чтобы «противник не знал, что есть в наличии,
    а чего нет». Однако Мельник опроверг данные сведения.

    «Нет, это не так. Такова линия, которую выбрала министр», —
    заявил посол.

    Мельник добавил, что в настоящий момент, «к сожалению, нет
    открытого диалога» касательно необходимого Украине вооружения. По словам
    дипломата, поставки идут «очень тяжело».

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