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Посол указал на причину включения Словении в список недружественных стран России

Посол указал на причину включения Словении в список недружественных стран России
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Россия внесла Словению в список недружественных стран в качестве ответа на агрессивные и радикальные действия Любляны в адрес Москвы. Подробности рассказал посол Тимур Эйвазов в эфире «Россия-24».

«Это является ответом на крайне недружественные действия предыдущего правительства Словении, которые были предприняты в апреле сего года, когда численный состав российского посольства в Любляне был сокращен практически на 80%», — пояснил дипломат.

Напомним, власти России расшили список недружественных иностранных государств. В него также вошли Греция, Хорватия, Словакия, Словения и Дания.

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