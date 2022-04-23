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    Посол Степанов: Запад скрывает свои промахи русофобской политикой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Посол Степанов: Запад скрывает свои промахи русофобской политикой

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    pixabay.com

    Русофобская риторика стран Запада служит прикрытием для
    собственных грехов. Такое мнение высказал посол РФ в Канаде Олег Степанов.

    Таким образом дипломат ответил на обвинение в якобы жестоком
    обращении российских военных с гражданским населением на Украине. По его
    мнению, русофобия является одним из первых пропагандистских инструментов Запада
    в нынешнее время.

    Степанов напомнил, что Соединенные Штаты и Великобритания за
    свою историю погубили большее число жизней, чем РФ. В частности дипломат привел
    в пример геноцид индейцев и колониализм Соединенного Королевства.

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