Посол Степанов: Запад скрывает свои промахи русофобской политикой

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Русофобская риторика стран Запада служит прикрытием для
собственных грехов. Такое мнение высказал посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Таким образом дипломат ответил на обвинение в якобы жестоком
обращении российских военных с гражданским населением на Украине. По его
мнению, русофобия является одним из первых пропагандистских инструментов Запада
в нынешнее время.
Степанов напомнил, что Соединенные Штаты и Великобритания за
свою историю погубили большее число жизней, чем РФ. В частности дипломат привел
в пример геноцид индейцев и колониализм Соединенного Королевства.
загрузка...