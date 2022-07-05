Посол США не смогла скрыть брезгливость сидя рядом с солдатами ВСУ

Посол США на Украине Бриджит Брин посетила столовую Вооруженных сил Украины, однако не сумела сохранить «дипломатичное» выражение лица, выдав истинную рекламную цель визита, пишет EA Daily со ссылкой на украинских журналистов.
Фотоотчет о посещении американских послом столовой ВСУ появился в официальных аккаунтах Госдепа США. Однако, как отметили украинские Telegram-каналы, опубликованные снимки явно направлены «на туземцев», отдавая обычным пиар-ходом.
«Дешевый пиар, хуже критики от оппонента. Тут американское посольство в Киеве в День независимости США, опубликовали для “туземцев” пост с фото, как их посол зашла к солдатам ВСУ, сделал фото в столовой для галочки», — полагают журналисты.
Кроме того, Бриджет Брин следует поработать и с выражением лица, которое выдало ее с потрохами. Дипломату не удалось скрыть брезгливость, вызванную как местом визита, так и едой украинских военных, которую она даже не стала пробовать.
«Ее выражение лица демонстрирует брезгливость. Также столовая была закрыта для фотосета госпожи посла. Ну и, конечно, она ничего даже не попробовала, а просто посидела рядом с “солдатской едой”», — отметили украинские паблики.
Ранее на фото Брин из столовой ВСУ отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.