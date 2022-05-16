Посол России в Омане Моргунов сообщил о скором восстановлении авиасообщения между странами

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Еще одно пляжное государство готово восстановить прямое авиасообщение с Россией в ближайшее время. Речь идет об Омане, сообщил посол РФ в стране Илья Моргунов.
Власти Омана рассчитывают возобновить прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального перевозчика. Для этого необходимо принять ряд мер со стороны некоторых ведомств. Переговоры по данному вопросу состоятся во второй половине мая, цитирует слова Моргунова издание «Известия».
Подобный шаг позволит значительно увеличить количество приезжающих в Оман граждан России. Перспективы очень хорошие, учитывая перенаселенность Дубая российскими туристами. При этом ближневосточная страна готова предложить услуги такого же качества, как ОАЭ.
Одним из самых востребованных направлений у граждан РФ является Турция, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Россиянам также доступны Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Казахстан, Узбекистан, Армения и Азербайджан, сообщает «Вечерняя Москва».