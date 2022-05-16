Посол России в Омане Моргунов сообщил о скором восстановлении авиасообщения между странами

Власти Омана рассчитывают возобновить прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального перевозчика. Для этого необходимо принять ряд мер со стороны некоторых ведомств. Переговоры по данному вопросу состоятся во второй половине мая, цитирует слова Моргунова издание «Известия».