Российское руководство не ставило целью захват или оккупацию Киева в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью западным СМИ, передает ТАСС.
По информации источника, российский дипломат отметил, что «на начальной стадии операции не было цели захватить Киев».
«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — заявил Келин.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.