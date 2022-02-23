Посол России Антонов сообщил о влиянии санкций в отношении Москвы на американцев

Посол России Антонов сообщил о влиянии санкций в отношении Москвы на американцев Новости
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Санкционные пакеты в отношении России повлияют на мировые рынки и американских граждан. Соответствующим заявлением поделился российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов подчеркнул, что антироссийские ограничительные меры являются угрозой для Вашингтона и для благосостояния граждан США. По мнению посла России, санкционные пакеты также отразятся на мировых рынках. Дипломат уточнил, что вводимые против Москвы ограничения больно ударят и по энергетическим рынкам. По словам Антонова, американские граждане заметят все последствия увеличения цен.

Посол России ранее заявил, что Киев верит в возможность решения конфликта силовым путем. По словам Антонова, США поощряли бездействия Украины в реализации минских договоренностей в течение семи лет.


 
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