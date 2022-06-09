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Посол России Антонов потребовал от США объяснений после письма с призывом предать Родину

Посол России Антонов потребовал от США объяснений после письма с призывом предать Родину
Russian Embassy in the USA/Globallookpress

Посол России в США Анатолий Антонов получил письмо с призывом осудить действия президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Дипломат рассказал, что письмо он получил по почте. Автор призвал Антонова отказаться от родины и осудить действия России.

«Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», – рассказал посол.

Антонов в письменной форме потребовал от американской стороны объяснений по этому инциденту. Кроме того, американские СМИ публикуют статьи с призывом к российским военнослужащим и дипломатам предать родину.

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