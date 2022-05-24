Посол России Андрей Келин заявил, что дела у экономики Британии «хуже некуда»

По словам Келина, британская экономика терпит крах по нескольким причинам. Экономику Британии сильно пошатнула пандемия и коронавирус, но одним из факторов стали санкции против России. Проблемы для Англии начались задолго до украинского кризиса, но после 24 февраля ситуация в экономических аспектах Британии еще больше усугубились.