Посол России Андрей Келин заявил, что дела у экономики Британии «хуже некуда»

Российский посол в Великобритании Андрей Келин рассказал о катастрофической ситуации в экономике Великобритании, на которую местные политики старались не обращать внимание.
По словам Келина, британская экономика терпит крах по нескольким причинам. Экономику Британии сильно пошатнула пандемия и коронавирус, но одним из факторов стали санкции против России. Проблемы для Англии начались задолго до украинского кризиса, но после 24 февраля ситуация в экономических аспектах Британии еще больше усугубились.
«С экономикой хуже некуда… Здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе – пандемия, когда деньги раздавались налево и направо», — рассказал Андрей Келин
Как заметил эксперт, политические деятели Британии были полностью сконцентрированы на вопросах Украины, и только в ближайшее время стали переключаться на собственные, но исправить положение быстро не удастся.