Новости01

Посол России Андрей Келин заявил, что дела у экономики Британии «хуже некуда»

Посол России Андрей Келин заявил, что дела у экономики Британии «хуже некуда»
prt scr youtube.com/Wiki Visa

Российский посол в Великобритании Андрей Келин рассказал о катастрофической ситуации в экономике Великобритании, на которую местные политики старались не обращать внимание. 

По словам Келина, британская экономика терпит крах по нескольким причинам. Экономику Британии сильно пошатнула пандемия и коронавирус, но одним из факторов стали санкции против России. Проблемы для Англии начались задолго до украинского кризиса, но после 24 февраля ситуация в экономических аспектах Британии еще больше усугубились.

«С экономикой хуже некуда… Здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе – пандемия, когда деньги раздавались налево и направо», — рассказал Андрей Келин

prt scr youtube.com/Wiki Visa
prt scr youtube.com/Wiki Visa

Как заметил эксперт, политические деятели Британии были полностью сконцентрированы на вопросах Украины, и только в ближайшее время стали переключаться на собственные, но исправить положение быстро не удастся.

андрей келин Британия экономика великобритании
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.