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    Посол РФ в США Антонов заявил о блокировке Вашингтоном работы диппредставительства

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Посол РФ в США Антонов заявил о блокировке Вашингтоном работы диппредставительства

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    pexels.com

    Вашингтон заблокировал работу российского дипломатического ведомства в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление сделал посол РФ в стране Анатолий Антонов.

    По его словам, в адрес работников посольства поступают угрозы. Они осуществляются по телефону, а также приходят в виде писем, рассказал Антонов.

    «По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны
    государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были
    закрыты банком Bank of America», — подчеркнул дипломат.

    Ранее сообщалось, что США неоднократно заявляли о невозможности вступления Москвы в число стран — членов Североатлантического альянса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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