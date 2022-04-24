Посол РФ в США Антонов заявил о блокировке Вашингтоном работы диппредставительства

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Вашингтон заблокировал работу российского дипломатического ведомства в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление сделал посол РФ в стране Анатолий Антонов.
По его словам, в адрес работников посольства поступают угрозы. Они осуществляются по телефону, а также приходят в виде писем, рассказал Антонов.
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны
государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были
закрыты банком Bank of America», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что США неоднократно заявляли о невозможности вступления Москвы в число стран — членов Североатлантического альянса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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