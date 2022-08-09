Посол РФ в США Антонов обвинил Вашингтон в подливании масла в огонь украинского конфликта

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что официальный Вашингтон занимается усугублением и без того кризисной ситуации вокруг Украины.
Дипломат подчеркнул, что дополнительную помощь от США Киеву на фоне спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины следует расценивать как подливание масла в огонь.
«Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — отметил Антонов.
Ранее телеканал «Царьград» писал, что СВО ВС России на Украине вскрыла существование американского полигона для крайне опасных биологических испытаний. Об этом рассказал постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.