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Посол РФ в США Антонов обвинил Вашингтон в подливании масла в огонь украинского конфликта

Посол РФ в США Антонов обвинил Вашингтон в подливании масла в огонь украинского конфликта
MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что официальный Вашингтон занимается усугублением и без того кризисной ситуации вокруг Украины.

Дипломат подчеркнул, что дополнительную помощь от США Киеву на фоне спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины следует расценивать как подливание масла в огонь.

«Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — отметил Антонов.

Ранее телеканал «Царьград» писал, что СВО ВС России на Украине вскрыла существование американского полигона для крайне опасных биологических испытаний. Об этом рассказал постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Посол Антонов США украинский кризис
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