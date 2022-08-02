Посол РФ в Сербии заявил, что не исключает обращение Белграда к Москве за военной помощью

«Мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косово и вокруг него и на Балканах в целом, в общий геополитический контекст крупных глобальных изменений. Поэтому здесь всё больше понимают: что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии – это принципиальная позиция», — рассказал российский посол в Сербии.