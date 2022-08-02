Посол РФ в Сербии заявил, что не исключает обращение Белграда к Москве за военной помощью

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко допустил, что Белград может обратиться за военной помощью к Москве. Посол добавил, что в дальнейшем военно-техническое партнерство между Сербией и РФ будет усиливаться.
Боцан-Харченко выступил в эфире передачи «Соловьев Live» и ответил на вопрос, возможна ли та ситуация, при которой Сербия напрямую запросит военную помощь у России.
«Мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косово и вокруг него и на Балканах в целом, в общий геополитический контекст крупных глобальных изменений. Поэтому здесь всё больше понимают: что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии – это принципиальная позиция», — рассказал российский посол в Сербии.
Напомним, 1 августа ситуация вокруг Косово обострилась из-за намерения Приштины запретить въезд в регион машинам с сербскими номерами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались возмущения и беспорядки, и власти региона решили отложить вопрос с номерами машин.