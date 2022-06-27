Посол РФ Маслов обвинил Афины в создании неблагоприятной для отдыха россиян атмосферы

Греция больше не может предложить россиянам благоприятный отдых на местных курортах. Такое мнение высказал российский посол в Афинах Андрей Маслов.
Маслов подчеркнул, что в стране на высоком уровне держится русофобское настроение, которое подогревается греческими властями.
«Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу», — сказал посол в эфире «Россия-24».
Ранее о небезопасности Греции для россиян заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Об этом информирует RT.