Посол РФ Маслов обвинил Афины в создании неблагоприятной для отдыха россиян атмосферы

«Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу», — сказал посол в эфире «Россия-24».