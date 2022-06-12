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Посол Польши на Украине Цихоцкий призвал ЕС отказаться от своих земель в пользу России

Посол Польши на Украине Цихоцкий призвал ЕС отказаться от своих земель в пользу России
pexels.com

Странам ЕС следует отказаться от собственных земель в пользу российской стороны. К такому выводу пришел польский посол на Украине Бартош Цихоцкий.

Однако речь идет не обо всех европейских государствах, подчеркнул он. Лишь о тех, кто поддерживает проведение референдума о независимости ЛДНР. Своим мнением дипломат поделился в ходе общения с украинскими СМИ.

«Так пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи», — подчеркнул Цихоцкий.

По словам посла, Варшава сделает все, чтобы поддержка Украины на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик в Европе не ослабла.

Ранее сообщалось, что границы между Варшавой и Киевом быть не должно. К такому выводу пришел глава польского государства Анжей Дуда.

Евросоюз Польша Россия
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